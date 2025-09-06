У розвідці здивували заявою про підтримку Росії Китаєм

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. / © Associated Press

Китай не надає військову підтримку агресорці Російській Федерації.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Військової підтримки немає. Все інше — це питання складного дипломатичного процесу", - заявив Юсов.

Зауважимо, під час розмови журналістка запитала його про роль КНР у підтримці Росії. Зокрема, після саміту Шанхайської організації співробітництва, який тривав від 31 серпня до 1 вересня.

Нагадаємо, The Telegraph опублікувало матеріал про те, що Китай допомагає Росії воювати проти України. Компанії з КНР постачають країні-агресорці комплектувальні для бойових безпілотників, попри міжнародні санкції. За інформацією видання, протягом 2023–2024 роках вони передали російським компаніям деталей щонайменше на $61 млн.

Зауважимо, що генсек НАТО Марк Рютте попередив про серйозну загрозу від Кремля і його союзників, Китаю зокрема. Він наголошує: Європа не має бути наївною щодо “дестабілізувальної та конфронтаційної” цих сили, а натомість нарощувати власні можливості для забезпечення безпеки континенту.