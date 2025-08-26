У Рубіо прокоментували телефонну розмову з європейськими колегами та главою МЗС України

Марк Рубіо / © Associated Press

25 серпня Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з європейськими колегами та главою української дипломатії Андрієм Сибігою. До обговорення долучилися міністри закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, Франції Жан-Ноель Барро, Німеччини Йоганн Вадефуль, Італії Антоніо Таяні, Польщі Радослав Сікорський, Велика Британія була представлена главою Форін-офісу Девідом Леммі, а також Високий представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Про це йдеться заяві першого заступника прессекретаря Держдепартаменту США Томмі Пігготта.

Сторони зійшлися на думці щодо необхідності продовжувати координацію дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення стійкого і всеосяжного миру через переговори. За словами представників Держдепартаменту, у розмові підтвердили, що дипломатичний шлях лишається ключовим інструментом тиску на Росію для припинення її агресії.

Учасники наголосили, що лише спільні й скоординовані дії міжнародних партнерів здатні створити умови для майбутнього справедливого врегулювання та гарантувати безпеку України.

