У Румунії на виборах президента переміг проєвропейський кандидат Нікушор Дан

Румунія, ЄС / © pixabay.com

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У неділю, 18 травня, в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, у якому перемогу здобув проєвропейський кандидат Нікушор Дан. За результатами підрахунку 99,8% бюлетенів, Дан набрав 53,8% голосів, тоді як його опонент, лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, отримав 46,2%.

Про це інформують дані румунського Центрвиборчкому.

Вибори відзначилися високою явкою — понад 65%, що є найвищим показником за останні 25 років.

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Після оголошення результатів Нікушор Дан звернувся до своїх прихильників, заявивши: "Це перемога спільноти румунів, які прагнуть глибоких змін у країні" .

Дан, відомий своєю проєвропейською позицією та підтримкою України, обійшов Сіміона, який виступав за націоналістичний курс та зменшення підтримки Києва.

Ці вибори стали повторними після анулювання результатів попередніх через звинувачення у втручанні з боку Росії.

Перемога Нікушора Дана розглядається як підтвердження європейського курсу Румунії та відхилення від ультраправого популізму.

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З вітанням до новообраного президента вже звернувся президент України Володимир Зеленський, назвавши перемогу Дана "історичною" та запевнивши у готовності України до співпраці з Румунією як із надійним партнером.