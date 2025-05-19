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У Румунії на виборах президента переміг проєвропейський кандидат Нікушор Дан
Мер Бухареста Нікушор Дан здобув перемогу в президентських виборах, обійшовши націоналіста Джордже Сіміона.
У неділю, 18 травня, в Румунії відбувся другий тур президентських виборів, у якому перемогу здобув проєвропейський кандидат Нікушор Дан. За результатами підрахунку 99,8% бюлетенів, Дан набрав 53,8% голосів, тоді як його опонент, лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, отримав 46,2%.
Про це інформують дані румунського Центрвиборчкому.
Вибори відзначилися високою явкою — понад 65%, що є найвищим показником за останні 25 років.
Після оголошення результатів Нікушор Дан звернувся до своїх прихильників, заявивши: "Це перемога спільноти румунів, які прагнуть глибоких змін у країні" .
Дан, відомий своєю проєвропейською позицією та підтримкою України, обійшов Сіміона, який виступав за націоналістичний курс та зменшення підтримки Києва.
Ці вибори стали повторними після анулювання результатів попередніх через звинувачення у втручанні з боку Росії.
Перемога Нікушора Дана розглядається як підтвердження європейського курсу Румунії та відхилення від ультраправого популізму.
З вітанням до новообраного президента вже звернувся президент України Володимир Зеленський, назвавши перемогу Дана "історичною" та запевнивши у готовності України до співпраці з Румунією як із надійним партнером.