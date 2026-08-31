У Румунії зробили гучну заяву про ймовірний напад на країни НАТО

Раду Мируце / © Associated Press

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Росія наразі не демонструє ознак підготовки до нападу на державу-члена НАТО.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Мируце, повідомляє Digi24.

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За його словами, Бухарест не має підстав вважати, що Москва планує атакувати одну з країн НАТО.

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«Я не вірю, що у Росії є намір атакувати будь-яку країну-члена НАТО», — сказав Мируце.

Він наголосив, що подібні оцінки формуються не лише румунськими структурами, а й партнерами по Альянсу. Міністр зазначив, що країни НАТО обмінюються розвідданими та зіставляють власні аналітичні висновки.

Наразі, за його даними, ці дані не свідчать про підготовку Росії до прямої атаки на Альянс.

Ймовірний напад Росії на країни НАТО — останні новини

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

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«Якщо в когось є така кришталева куля — чудово. Я просто не бачу ані доказів, ані фактів, які б це підтверджували. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу — НАТО», — сказав Стуб.

Президент Естонії Алар Каріс теж аналогічної думки про загрозу Росії. На його думку, Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію найближчим часом, однак у майбутньому ситуація може суттєво змінитися. Таллінн уже готується до різних сценаріїв, хоча однією з головних проблем залишається захист цивільного населення.

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