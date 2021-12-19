У Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті — Ясько

Депутат стверджує, що епізоди втрати пам'яті викликані "насильством і катуваннями, яких Саакашвілі зазнав у Глданській в'язниці".

В ув'язненого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті.

Про це заявила його кохана, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько після того, як відвідала політика у Горійському військовому шпиталі, повідомляє "Грузія Online".

Ясько стверджує, що епізоди втрати пам'яті нібито викликані "насильством і тортурами, яких він зазнав у Глданській в'язниці". За її словами, Саакашвілі дуже слабкий. З урахуванням цих симптомів нардепка вважає, що політика не можна переводити до Руставської в'язниці.

"Він дуже слабкий, і в цьому напрямку немає нічого нового. Можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на свободі. Посттравматичний синдром, який є у Міхеіла Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і ментальне здоров'я", — повідомила Ясько.

Депутатка додала, що можливість присутності Саакашвілі на судовому процесі 22 грудня залежить від його стану здоров'я.

Раніше Ліза Ясько заявила, що зустрічається із Саакашвілі більше року, і він уже розлучився з дружиною, хоча офіційно вони про це не повідомляли. Також Єлизавета Ясько сказала, що їй соромно за коментаторів, які обговорюють її особисте життя.

Нагадаємо, 1 жовтня у Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали після повернення до Грузії та помістили до пенітенціарної установи. Чинна влада сприйняла гучне повернення Саакашвілі на батьківщину як спробу дестабілізувати ситуацію в країні. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим і оголосив голодування.

Після цього у експрезидента Грузії виявили серйозне захворювання та перемістили його до шпиталю. Пізніше Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до тюремної лікарні.

Саакашвілі голодував загалом 50 днів і припинив голодування 20 листопада. Після припинення такого протесту його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе зазначив, що процес відновлення організму політика займе тривалий період.

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