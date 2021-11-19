У Саакашвілі виявили серйозне захворювання мозку, його переводять до військового госпіталю

За висновками лікарів, у Саакашвілі є висока ймовірність розвитку епілепсії або коми, яка може закінчитися летальним результатом.

У третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили ураження мозку. Лікарі прогнозують, що у подальшому у політика може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.

Про це йдеться у заяві апарату омбудсмана Грузії Ніно Ломджарії у Фейсбуці.

Також читайте Ставитися з гідністю: США закликали грузинську владу допустити Саакашвілі на судові слухання у його справі

Вона зазначає, група фахівців, створена громадським захисником, здійснила додатковий візит до закладу №18 через стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі. Згідно з результатами відвідування, члени групи експертів ще раз підтвердили, що необхідно негайно перевести політика до високотехнологічної лікарні.

"Група фахівців оцінюють стан пацієнта як критичний. Вони прогнозують важкі ускладнення через нехтування рекомендацій, у зв'язку з цим у Саакашвіл розвинулося одне з найбільш важких ускладнень - енцефалопатія Верніса. У зв'язку з критичною ситуацією та очікуваними ускладненнями група експертів знову закликає Міністра юстиції та Спеціальну пенітенціарну службу негайно перевести Міхеіла Саакашвілі до поліпрофільної лікарні, оскільки у нього - висока ймовірність розвитку епілепсії або коми, викликаних енцефалопатією, яка може закінчитися летальним результатом", - заявила Ніно Ломджарії.

Своє чергою народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько повідомила, за словами міністра юстиції Грузії, Саакашвілі переведуть до військового госпіталю в місті Горі. "Це - не той багатопрофільний медичний заклад, який рекомендував лікар Михайла Саакашвілі. Хочу сподіватися, що там будуть відповідні спеціалісти та обладнання для збереження життя Михайла та стабілізації стану його здоров'я", - написала Ясько.

Нагадаємо, Саакашвілі раніше сьогодні, 18 листопада, знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. Згодом його перевели до реанімації тюремної лікарні у Глдані.

Читайте також: