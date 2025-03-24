У Саудівській Аравії обговорювали припинення атак проти українських портів: перші деталі перемовин

На переговорах у Саудівській Аравії обговорили припинення атак на українські порти.

На переговорах у Саудівській Аравії обговорювали припинення атак на українські порти, на Одесу, Миколаїв та Херсон.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко у етері телемарафону.

"Мова йшла про обопільне припинення вогню – ми не атакуємо їхні об'єкти на морі, у тому числі річкові, вони не атакують наші об'єкти і наші порти",– розповів він.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії 24 березня пройдуть консультації між Україною, Росією та США. Основною темою буде реалізація 30-денного припинення вогню щодо енергетичних об'єктів.

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