У Саудівській Аравії проведуть "непрямі переговори" між Україною та РФ – Келлог

Україна та РФ можуть провести непрямі переговори за посередництвом США у Саудівській Аравії.

У понеділок, 24 березня, представники США проведуть окремі зустрічі з українськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії.

Про це розповів спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтервʼю ABC News.

"Плануються непрямі дискусії. Одна сторона буде в одній кімнаті, інша – в сусідній. Ми (США – Ред.) розмовлятимемо, ходитимемо туди-сюди і питатимемо: "Які ваші умови?". Щось на кшталт човникової дипломатії", – сказав він.

За словами Келлога, після цих переговорів США оцінять, чи є змога досягти припинення вогню.

Джерело Sky News в українській владі розповідає, що переговори відбуватимуться таким чином:

"Взагалі концепція американців така, що вони спілкуються з росіянами і вони спілкуються з українцями одночасно, в різних кімнатах і як би ходять між зустрічами/кімнатами. Але поки незрозуміло, який формат переговорів буде в результаті ", – сказало джерело.

Водночас, джерело наголосило, що поки не планується, що українці та росіяни будуть мати прямі переговори.

Раніше президент Зеленський підтвердив, що під час зустрічі у Саудівській Аравії американська сторона матиме переговори з росіянами.

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