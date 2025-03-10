У Саудівській Аравії США зʼясовуватимуть, чи готова Україна до поступок заради миру - Reuters

Також США хочуть дізнатись, чи готовий Київ до поліпшення відносин з Вашингтоном після останніх подій.

Делегація Сполучених Штатів на переговорах у Саудівській Аравії буде зʼясовувати, чи готова Україна йти на поступки російським агресорам для припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

Американські чиновники повідомили виданню, що 11 березня стане можливістю для Вашингтона зрозуміти, чи розглядає Україна "матеріальні поступки" як частину мирного врегулювання.

Також делегація має намір зʼясувати, чи готовий Київ до поліпшення відносин з адміністрацією Дональда Трампа після емоційної зустрічі лідерів двох країн 28 лютого.

За словами одного з американських чиновників, "не можна заявляти про прагнення до миру, повністю відкидаючи компроміси".

"Ми хочемо зрозуміти, чи готові українці до реалістичного миру. Якщо для них мир можливий тільки при поверненні кордонів 2014 або 2022 року, це теж багато про що говорить", — зазначив інший співрозмовник Reuters.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії для переговорів з США.

Ми раніше інформували, що держсекретар Марко Рубіо летить до Саудівської Аравії на перемовини між США та Україною.

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