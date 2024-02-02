У Сенаті повідомили, коли США нарешті проголосують за $61 млрд допомоги для України

Лідер демократичної більшості у Сенаті планує призначити голосування за законопроєкт наступного тижня, яке відбудеться не пізніше середи, 7 лютого.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що вже наступного тижня відбудеться голосування за законопроєкт про національну безпеку, який зокрема передбачає 61 млрд дол. військової допомоги для України.

Про це повідомляє Politico.

Шумер сказав, що наступного тижня Сенат проголосує за додатковий законопроєкт, який міститиме двопартійну угоду щодо обмежень на кордоні та імміграції. Текст угоди буде оприлюднено у п'ятницю або неділю.

Також читайте Байден закликав далі допомагати Україні

Шумер планує призначити голосування за законопроєкт наступного тижня, яке відбудеться не пізніше середи, 7 лютого.

"Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням", – сказав Шумер 1 лютого.

Зауважимо, законопроєкт передбачає допомогу для Ізраїлю, України та Тайваню, на додаток до фінансування безпеки кордону США та додаткових грошей для впровадження нової політики, передбаченої документом.

Переговори про ці зміни у прикордонній політиці США призвели до затримання тексту законопроєкту на місяці. Нещодавно ключові учасники перемовин щодо угоди заявили, що чекають на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо вартості таких змін у політиці. Багато членів наголосили, що хочуть мати достатньо часу для перегляду та ознайомлення з текстом законопроєкту після його оприлюднення.

Читайте провідні новини дня:

Як повідомив 1 лютого провідний представник Республіканської партії на переговорах сенатор Джеймс Ленкфорд, "є люди, які просили три дні, а є люди, які просили три тижні".

"Тож ми не знаємо, скільки днів нам потрібно. Але про типові 72 години говорили багато", – сказав Ленкфорд журналістам.

Наразі неясно, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки до пакету, що може значно затримати остаточне голосування. Також досі незрозуміло, чи спікер Палати представників Майк Джонсон винесе доповнення на голосування в Палаті представників, якщо воно пройде Сенат.

До слова, у Держдепі США завили, що рішення ЄС про створення фонду допомоги Україні є гарним прикладом підтримки широкою коаліцією країн, але американський Конгрес все ж має виконати свою роль, ухваливши пакет допомоги для українців на 60 млрд дол.

Читайте також: