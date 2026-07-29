У Сенаті США домовилися про голосування за жорсткі санкції проти Росії: названо дату

Сенат / © Associated Press

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Сенат Сполучених Штатів розпочне голосування за нові санкції проти Росії та Ірану в день поховання сенатора Ліндсі Грема, який був одним із авторів відповідного законопроєкту.

Про це повідомляє Reuters.

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Очікується, що голосування відбудеться у вівторок, 28 липня, за американським часом — у середу, 29 липня, за київським.

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Група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій оголосила, що досягла домовленості щодо просування документа. Він отримав назву «Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року».

Законопроєкт передбачає санкції проти російських посадовців. Він також надає президентові США право запроваджувати значні мита проти держав, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження.

Зокрема, йдеться про мита розміром до 100% на імпорт із країн, які залишаються великими споживачами російських нафти та газу. Серед таких держав називають Індію, Японію та окремі країни Європейського Союзу. Водночас президент США зможе на власний розсуд скасовувати ці обмеження.

За словами сенаторів, метою законопроєкту є скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв, які Москва використовує для фінансування війни. Документ також має обмежити можливості Ірану фінансувати свій енергетичний сектор і виробництво озброєнь.

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Водночас остаточне ухвалення законопроєкту залишається під питанням. Частина демократів підтримує посилення тиску на Росію, але виступає проти надання президентові широких повноважень щодо запровадження мит. На їхню думку, це може спричинити зростання цін для американських споживачів.

Раніше зазначалося, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрінеться з усіма 100 сенаторами США.

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