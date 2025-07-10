У Сенаті США повідомили, коли можуть ухвалити найжорстокіші санкції проти Росії

Сенат США. / © Associated Press

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Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який ініціював у США сенатор-республіканець Ліндсі Грем, можуть ухвалити вже цього місяця. Йдеться про 500%-ві мита проти країн, які купують російські товари та фінансують РФ.

У цьому впевнені союзники-республіканці президента США Дональда Трампа, повідомляє The Hill.

Причиною цієї впевненості стало те, що Трамп розкритикував російського “фюрера” Володимира Путіна за повітряні атаки на Україну.

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"Я сподіваюся, що ми зможемо винести його на розгляд до серпневої перерви. Ми працюємо з адміністрацією та Палатою представників, щоб спробувати підготувати його до розгляду", — запевнив лідер більшості в Сенаті Джон Тун.

У Сенаті є величезна двопартійна підтримка щодо цього документа. Політик сподівається, що у Палаті представників ситуація така ж.

“Білий дім дуже зацікавлений у тому, щоб надати законопроєкту форму, яка дозволить нам провести його через Сенат. Чи відбудеться це протягом найближчих кількох тижнів - питання відкрите, але я сподіваюся, що так", - наголосив член Республіканської партії.

Нагадаємо, днями Ліндсі Грем заявив - він очікує, що Сенат США просуватиме двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти країни-агресорки. Політик зауважує, що «дуже цінує» зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні. Втім, з його слів, «для цього потрібні партнери, які готові це зробити».

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Дата публікації 07:47, 09.07.25 Кількість переглядів 62 Розмова Трампа з путіним обернулась для України небаченим обстрілом. Що відомо на ранок?