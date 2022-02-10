27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

У Сенаті США розглядають можливість санкцій проти Росії за кібератаки на Україну

У Сенаті США розглядають можливість санкцій проти Росії за кібератаки на Україну

Поки незрозуміло, наскільки серйозною має бути кібератака, щоб за нею були санкції.

Американські сенатори розглядають можливість запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Україну, а також можливість додаткової допомоги Києву у сфері кібербезпеки.

Про це пише Politico.

Санкції за кібератаки є одним із питань, що розглядаються, заявив голова комітету сенату з міжнародних відносин Боб Менендес. За його словами, законодавці також розглядають можливість запровадження санкцій за хакерські операції, які РФ зробила проти України.

ЗМІ зазначають, що поки що неясно, наскільки серйозною має бути кібератака, щоб за нею були санкції.

Законодавці також наполягають на тому, щоб збільшити обсяг допомоги Україні для запобігання кібератакам та можливості відреагувати на них.

Член Сенату з міжнародних відносин республіканець Роб Портман заявив, що він працює з сенатором-демократом Крісом Мерфі, щоб включити мільйони фінансування для кібердопомоги Україні у ширшу угоду про санкції.

Менендес підтвердив, що кібердопомога також розглядається.

Нагадаємо, що в ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

Водночас голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що від атаки загалом постраждали 22 сайти органів державної влади, для 6-ти з яких було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою співробітників Держспецзв'язку та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктуру було відновлено. Важлива інформація не була втрачена.

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