У Сенаті США "рознесли" Трампа через росіян: що відомо

Американські сенатори звернулися до адміністрації США з вимогою пояснити, як і чому до країни допустили групу підсанкційних російських депутатів. Відповідний лист до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента направили голова комітету збройних сил Роджер Вікер і співголова комітету з міжнародних відносин Джин Шагін.

Про це пише журналіст Остап Яриш.

«Хороший приклад двопартійної роботи Конгресу. Запитання теж дуже слушні. Цікаво, чи пролунають на них відповіді», — пише Яриш.

Що відомо про звернення

У зверненні політики висловили обурення прийомом російської делегації, наголосивши, що до Держдуми входять особи, пов’язані з Кремлем і причетні до кібератак проти США та воєнних злочинів проти цивільних в Україні Щобільше, зараз вони допомагають Ірану атакувати американських військових і дипломатів на Близькому Сході.

«Ця делегація прибула на американську землю з однією метою: просувати стратегічні інтереси Кремля, зокрема й для збору розвідданих. Вони не приїхали для діалогу чи демократичних цілей», — йдеться у листі.

Сенатори поставили перед адміністрацією низку конкретних запитань. Зокрема, їх цікавить, на яких підставах тимчасово зняли санкції з російських депутатів, які обмеження при цьому діяли та чому було дозволено посадку літака делегації у США.

Також законодавці вимагають надати повний список усіх осіб, які прибули з Росії, пояснити, чи проводилася їхня перевірка контррозвідкою, а також уточнити, чи відбувалися їхні контакти з представниками американської влади.

