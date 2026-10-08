У Сенаті США тиснуть на адміністрацію Трампа через санкції проти Росії: чого вимагають

Сенат / © Unsplash

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Майже через місяць після того, як президент США Дональд Трамп підписав масштабний закон про санкції проти Росії, двопартійне керівництво Сенату закликає Білий дім прискорити його виконання.

Про це повідомляє Associated Press.

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У листі до міністра фінансів Скотта Бессента та держсекретаря Марко Рубіо сенатори Джин Шахін і Роджер Вікер заявили, що одним із найтерміновіших завдань має стати боротьба з російським "тіньовим флотом", який Москва використовує для перевезення нафти та обходу санкцій.

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Крім того, законодавці закликали протидіяти російській супутниковій системі, яку Україна вважає потенційною загрозою через можливість використання для ударів у режимі реального часу. Сенатори також домагаються перекриття фінансових схем, що допомагають Росії обходити санкції, та припинення постачання технологій подвійного призначення.

"Кожен день без максимального економічного тиску дозволяє Москві продовжувати військову ескалацію", — йдеться у листі сенаторів.

Що відомо про санкції Ліндсі Грема

Раніше ми писали, що 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який суттєво розширює санкційні та тарифні повноваження Вашингтона щодо Росії та Ірану.

Одним із ключових положень документа є можливість запровадження мит до 100% на товари з країн, які залишаються найбільшими покупцями російської нафти або газу чи допомагають Москві обходити санкції. Серед найбільших імпортерів російської нафти називають Китай та Індію.

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Крім того, закон спрямований проти російського енергетичного й оборонного секторів, фінансових структур та так званого тіньового флоту танкерів, який Росія використовує для обходу нафтових обмежень.

За даними Reuters, нові тарифні механізми можуть бути застосовані протягом 30 днів після набуття законом чинності. Водночас документ залишає президентові США можливість робити винятки з міркувань національної безпеки.

Пізніше Трамп заявив із трибуни Генеральної асамблеї ООН, що закон Грема надав йому «значні нові повноваження» щодо тарифів.

«Якщо це буде необхідно, я змушений буду їх використати», — сказав президент США.

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Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу, сенаторам і членам Палати представників США за підписання закону Грема. Глава держави наголосив, що найкращим вшануванням пам’яті покійного сенатора стане повноцінна і якнайшвидша реалізація цього документа, оскільки економічний тиск і рішучість є ключовими інструментами для завершення війни та досягнення миру.

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