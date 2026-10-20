У Сенаті США вимагають пояснень від SpaceX через обмеження Starlink в Україні: хто віддав наказ

Сенат США / © Unsplash

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Сенатор-демократ США Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX Ілона Маска з вимогою пояснити, хто наказав обмежити роботу супутникового зв'язку Starlink для українських військових. На його думку, такі дії послаблюють обороноздатність України та створюють додаткові ризики для цивільного населення.

Про це американський законодавець написав у соціальній мережі X

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Кунс різко розкритикував президента США Дональда Трампа, звинувативши його в поступках російському диктатору Володимиру Путіну.

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«Оскільки Трамп продовжує схилятися перед Путіним, він наражає Україну на ще більшу небезпеку в її боротьбі за свободу, обмежуючи доступ до технології, яку Україна використовує для перехоплення російських ракетних атак», — заявив сенатор.

За його словами, такі обмеження можуть поставити під загрозу життя багатьох українців і підірвати здатність держави захищатися від російських ударів.

«Ми вимагаємо відповідей від SpaceX щодо того, хто наказав запровадити ці обмеження і чому», — наголосив Кунс.

Чи причетний Маск до обмежень Starlink

Раніше британське видання The Telegraph повідомило, що засновник SpaceX Ілон Маск нібито особисто звернувся до Дональда Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових.

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За інформацією журналістів, обмеження могли вплинути на використання Україною безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів, призначених для боротьби з російськими повітряними цілями.

Водночас повідомлення про особисту ініціативу Маска потребує незалежного підтвердження.

Раніше український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, пояснював, що обмеження супутникового зв'язку створюють серйозні проблеми для протидії реактивним «Шахедам».

За його словами, українські військові потребують стабільного зв'язку для керування швидкісними дронами-перехоплювачами. Втрата з'єднання під час польоту ускладнює захист українських міст від російських атак.

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Наразі невідомо, чи надала компанія SpaceX офіційну відповідь на вимогу американського сенатора.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

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