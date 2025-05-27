У Сенаті США заявили, що готові «рішуче діяти», якщо Путін продовжить війну

Сенатор Ліндсі Грем / © Associated Press

Реклама

У Сенаті Сполучених Штатів готові рішуче діяти, якщо Росія продовжуватиме демонструвати небажання припинити вогонь і наразі вже 82 сенатора підтримують «драконівські» санкції проти РФ.

Про це йдеться в авторській колонці сенатора-республіканця Ліндсі Грема «Сенат США не потерпить ігор Путіна», опублікованій у виданні The Wall Street Journal.

За словами Грема, гучне виведення військ США з Афганістану підірвало міжнародну довіру до Вашингтона, однак ситуацію ще можна виправити — шляхом демонстрації лідерства у протидії російській агресії.

Реклама

«Трамп може відновити нашу репутацію і покласти край кровопролиттю. Але для миру потрібні партнери, які бажають його досягти. У той час як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до завершення війни, Росія вигадує більше виправдань, ніж може витримати ринок», — написав сенатор.

Грем зазначив, що президент Дональд Трамп очікує від Путіна конкретний список вимог, необхідних для зупинки бойових дій. Саме від відповіді Москви залежатиме подальший курс дій США.

«Сенат готовий до будь-якого сценарію. Я координував із Білим домом роботу над законопроєктом про санкції ще з моменту його підготовки. Документ фактично ізолює Росію в економічному просторі, запроваджуючи 500% тарифи на товари з країн, які купують російські енергоносії. Наслідки варварського вторгнення мають бути зрозумілі всім, хто підтримує Москву», — наголосив політик.

Сенатор підкреслив, що припинення купівлі російської нафти з боку таких країн, як Індія та Китай, може суттєво вплинути на можливості РФ продовжувати війну.

Реклама

«Законопроєкт уже має 82 співавтори. Як заявив сенатор Тун минулого тижня — якщо пан Путін і надалі гратиме в ігри, Сенат діятиме. Я сподіваюся на краще, але коли йдеться про бандита в Москві, нам усім слід готуватися до гіршого», — резюмував Ліндсі Грем.

Раніше повідомлялося, що попри те, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на Москву, у Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул наголосив на необхідності посилити тиск на Росію у відповідь на нові масовані атаки по території України.