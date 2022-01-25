У Сенаті закликали Байдена обговорити російську агресію та ситуацію довкола України: подробиці

У Сенаті закликали Байдена обговорити російську агресію та ситуацію довкола України: подробиці

Прохання Шумера пішло за аналогічним зверненням спікера палати представників Ненсі Пелосі

Лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер попросив адміністрацію президента США Джо Байдена проінформувати сенаторів щодо ситуації навколо України та російську агресію.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на обізнане джерело.

Шумер попросив провести брифінг для сенату з адміністрацією президента США наступного тижня, заявив співрозмовник видання. Прохання Шумера пішло за аналогічним зверненням спікера палати представників Ненсі Пелосі, яке також запросило брифінг для членів нижньої палати Конгресу.

Раніше повідомлялося, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі працюватиме над просуванням законопроєкту демократів, який передбачає санкції проти Росії у разі нападу на Україну.

У Палаті представників законопроєкт внесено на розгляд демократом від штату Нью-Йорк Грегорі Міксом. Це — схожий законопроєкт, раніше представлений групою демократів у Сенаті. Обидві палати США отримали можливість розпочати розгляд, власне, однієї й тієї ж документа.

У демократів зараз – більшість в обох палатах Конгресу, що робить схвалення законопроєкту ймовірним. Але деякі сенатори побоюються, що через великий обсяг роботи на інші теми їм не вистачає часу для розгляду цього документа.

Нагадаємо, Державний департамент США ухвалив рішення дозволити виїзд державних службовців США з дипломатичної місії в Україні, як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні.

Своєю чергою, в українському МЗС назвали "евакуацію" посольства США в Україні "виявом надмірної обережності" та закликали "тверезо оцінювати ризики". Дипломати наголосили, що загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону розпочалося ще навесні минулого року.

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