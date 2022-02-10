У Сенаті США закликали Байдена поділитися з Україною всіма можливими розвідданими про Росію

У Сенаті США закликали Байдена поділитися з Україною всіма можливими розвідданими про Росію

США мають озброїти Україну найважливішою інформацією, яка потрібна для захисту своєї країни.

Група сенаторів з комітету розвідки закликала президента США Джо Байдена, щоб Сполучені Штати США поділилися максимально можливим обсягом розвідданих з Україною.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на лист голови комітету Сенату з розвідки Марка Ворнера.

"Ми просимо Сполучені Штати поділитися розвідданими з Україною максимально можливою мірою", — йдеться в тексті листа.

Сенатори заявили, що Росія є агресором, і тому США повинні озброїти Україну найважливішою інформацією, необхідною для захисту своєї країни. Вони вважають, що це відповідає інтересам національної безпеки США та їхніх союзників та партнерів у регіоні.

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"Загрози Росії Україні загрожують демократіям у всьому світі, і ми закликаємо вас зробити все можливе, щоб підтримати Україну в цей критичний момент", — додали сенатори.

Під листом підписалися 16 сенаторів від двох партій на чолі з головою комітету сенату з розвідки Марком Ворнером та віцеголовою Марком Рубіо.

Зауважимо, що у Пентагоні заявили про передислокацію ближче до України російських військ.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США вважають загрозою ескалації поблизу українських кордонів спільні військові навчання Білорусі та Росії.

Нагадаємо, 10 лютого розпочинаються військові навчання Росії та Білорусі. У Кремлі заявляють, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки Росії до можливого вторгнення в Україну і вже нарощує військову присутність у Європі.

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