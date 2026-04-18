У Сенаті жорстко розкритикували рішення Трампа: до чого тут Путін

Демократи в Сенаті Сполучених Штатів розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа через послаблення санкцій щодо нафти Російської Федерації.

Про це стало відомо зі спільної заяви сенаторів рів Демократичної партії, повідомляє The Guardian.

Зокрема, демократи Чак Шумер від штату Нью-Йорк, Елізабет Воррен з Массачусетсу і Джин Шахін з Нью-Гемпшира засудили цю «180-градусну зміну курсу» і назвав її «ганебною».

У заяві сенатори згадали масовану атаку Володимира Путіна на Україну вночі проти 16 квітня, яка забрала життя 18 українців. Втім, наголосили американські політики, «реакцією адміністрації є чергове послаблення санкцій проти Кремля».

«Який меседж надсилає цей крок? Не помиляйтеся, Путін був одним із найбільших бенефіціарів війни президента Трампа проти Ірану, оскільки доходи Росії від нафти у березні майже подвоїлися. Досить вже», — йдеться у заяві членів Сенату.

Вони наголошують, що Трамп «повинен перестати дозволяти Путіну дурити його». Вони закликають Білий дім запровадити додаткові санкції проти диктатора Росії, «який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента».

Санкції проти російської нафти

Днями у ЗМІ з’явилася інформація, що США поновили нафтові санкції проти Росії, але подовжили винятки із обмежень для «Лукойлу». Компанія надалі має право працювати за межами РФ. Йдеться про роздрібні автозаправні станції компанії — близько 2 тисяч об’єктів у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці.

Водночас тепер стало відомо, що США знову зняли санкції з російської нафти. Америка поновила генеральну ліцензію на купівлю нафти з РФ, відвантаженої на судна до 17 квітня.