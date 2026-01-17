У Сенаті звинуватили Трампа у небезпечній грі: що схвилювало сенаторів

Сенат США. / © Associated Press

Реклама

Заяви президента США Дональда Трампа про можливе взяття Гренландії під контроль шкодить відносинам з союзниками та зміцнює позиції Російської Федерації.

Про це заявила американська сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін, повідомляє The Guardian.

За її словами Шахін, публічні погрози американського лідера щодо Гренландії «завдають реальної шкоди» і підривають довіру між Штатами, Данією та Гренландією, яка формувалася десятиліттями, а також не на користь «власній національній безпеці Америки».

Реклама

«Володимир Путін вітатиме будь-який крок, який розколе НАТО, або відволіче увагу і ресурси від України», — заявила сенаторка.

Якщо адміністрація Білого дому справді прагне обмежити вплив Росії в Арктиці та за її межами, то найбільш ефективний шлях — підтримати перемогу України у війні, каже вона.

«Саме тому нинішня дискусія щодо Гренландії має так мало сенсу» — резюмувала демократка.

Нагадаємо, Politico пише про те, що у Конгресі пригрозили заблокувати кошти на «захоплення» Гренландії. Окрім того, сенатор-демократ Кріс Кунс повідомив про просування двопартійного законопроєкту, який має на меті заборонити США вторгатися до країн-членів НАТО (Гренландія є територією Данії, яка входить до Альянсу).