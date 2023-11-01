У Сербії розпустили парламент – Вучич призначив позачергові вибори

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив Народну скупщину (парламент країни) і призначив дострокові загальні вибори та кілька місцевих виборів на 17 грудня.

Про це повідомляє телерадіокомпанія РТС.

Місцеві вибори пройдуть приблизно в 60 муніципалітетах, в тому числі в столиці – Белграді.

Попередні загальні вибори в Сербії відбулися у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту мали відбутися 2026 року.

"Шановні громадяни, бажаю вам щасливих виборів, ми живемо в складні для всього світу часи, в часи глобальних викликів, воєн і конфліктів, в часи, коли нам всім необхідно бути єдиними в боротьбі за збереження життєво важливих національних і державних інтересів Республіки Сербія, в часи, коли ми зіткнемося з численними тисками через відносини з Косово і Метохією та інші регіональні та світові проблеми", – сказав Вучич у своєму зверненні після оголошення виборів.

У понеділок, 30 жовтня, уряд Сербії направив президентові аргументовану пропозицію про розпуск Народної скупщини і призначення виборів депутатів.

Як заявив уряд, проведення нових парламентських виборів в теперішніх обставинах забезпечило б вищий ступінь демократії, зменшило б напруженість, створену між протилежними позиціями в суспільстві, відкинуло б винятковість і мову ненависті, а також підтвердило б право вільно висловлювати думки і погляди на певні політичні, економічні та інші питання, включаючи подальше утвердження європейських цінностей.

Нагадаємо, Україна направила Польщі ноту щодо блокування кордону.

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