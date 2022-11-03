У Шольца спростували зміну ставлення до Росії, про що раніше заявив Ердоган

Канцлер Німеччини наполягає, що президент РФ повинен припинити війну проти України.

Уряд Німеччини спростував заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц нібито змінив свою позицію щодо Росії.

Про це повідомляє Welt із посиланням на речника німецького уряду.

"Під час переговорів канцлер повторив свою позицію, що президент Росії повинен припинити цю жорстоку війну, вивести російські війська з України та розпочати мирні переговори з Києвом", – заявив речник уряду ФРН.

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Нагадаємо, Ердоган раніше заявив, що розмовляв із Шольцом і той начебто змінив свою позицію щодо президента РФ Володимира Путіна. За словами турецького лідера, німецький канцлер прагне порозумітися з російським диктатором.

Додамо, що Ердоган і Шольц розмовляли по телефону 2 листопада. Після цього в Берліні повідомили, що політики погодилися, що ядерна риторика Росії є безвідповідальною.

Останні заяви Шольца

В середині жовтня канцлер Німеччини заявив, що Росія почала війну не лише проти України, а й проти всього колективного Заходу.

Шольц також висловив переконання, що президентові РФ Володимиру Путіну не вдасться досягти своїх цілей в Україні та Європі, і Захід надаватиме Україні підтримку, зокрема військову.

Наприкінці жовтня канцлер анонсував, що Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T.

За оцінками Шольца, війна РФ проти України не переросте у Третю світову. Водночас політик наголосив, що не можна допустити прямого зіткнення між РФ та НАТО, адже це "небезпечно".

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