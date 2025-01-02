У Шольца заявляють про необхідність продовження телефонних переговорів канцлера з Путіним

Наразі необхідності в особистій зустрічі немає.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито повинен продовжувати спілкуватись з президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним.
Про це заявила лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен, повідомляє n-tv.
Політикиня висловила думку про те, мовляв, завдяки переговорам можна буде зрозуміти, що слід зробити для завершення повномасштабної війни в Україні.
"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила вона.
Разом з тим, каже вона, що нібито необхідності в особистій зустрічі Шольца з Путіним немає. З її слів, зараз достатньо поговорити телефоном, адже зараз "відносини залишаються такими, якими вони є".
Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв пообіцяв підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі" - в її боротьбі з агресією Російської Федерації.