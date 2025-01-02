У Шольца заявляють про необхідність продовження телефонних переговорів канцлера з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито повинен продовжувати спілкуватись з президентом-диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це заявила лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен, повідомляє n-tv.

Політикиня висловила думку про те, мовляв, завдяки переговорам можна буде зрозуміти, що слід зробити для завершення повномасштабної війни в Україні.

"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила вона.

Разом з тим, каже вона, що нібито необхідності в особистій зустрічі Шольца з Путіним немає. З її слів, зараз достатньо поговорити телефоном, адже зараз "відносини залишаються такими, якими вони є".

Нагадаємо, у своєму новорічному зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв пообіцяв підтримувати Україну, "як ніхто інший у Європі" - в її боротьбі з агресією Російської Федерації.

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