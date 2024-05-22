У Швеції оцінили, скільки років потрібно, щоб наздогнати Росію у виробництві зброї

У Швеції заявили, що країні знадобиться близько двох років, щоб досягти бажаної потужності для забезпечення України більшою кількістю боєприпасів.

Міністр оборони Швеції Поль Джонсон заявив, що знадобиться аж два роки, щоб досягти бажаної потужності для забезпечення України більшою кількістю боєприпасів і посилення власної армії після того, як країна стала членом НАТО.

Про це пише Bloomberg.

Очільник Міноборони Швеції окреслив три цілі: переконатися, що Україна переможе в конфлікті з Росією, інтегрувати Швецію в Організацію Північноатлантичного договору та розширити збройні сили країни до рівня, якого не було від часів холодної війни в 1950-х роках.

Плани включають мобілізацію тисяч військовослужбовців до армії, чисельність якої була скорочена з 37 бригад до двох наразі.

Швеція вже подвоїла військові витрати з 2020 року та планує виділити 2,6% валового внутрішнього продукту на оборону до 2030 року. У короткостроковій перспективі цього може бути недостатньо, щоб протистояти супротивнику, який ставить її економіку на воєнний стан.

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"Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантичне співтовариство. Я очікую, що ми наздоженемо, але я думаю, що знадобиться рік або два, поки ми не побачимо повного ефекту", — сказав Джонсон, закликаючи західних союзників подвоїти обсяги закупівель.

Північна країна надала Україні танки, бойові машини, артилерійські системи, боєприпаси та інше обладнання, яке потребує заміни. У той же час вона прагне задовольнити амбіції, які включають збільшення кількості військових кораблів і підводних човнів у розпорядженні шведського флоту, а також значне посилення спроможності відбивати повітряні атаки.

Швеція також приєдналася до ініціативи Німеччини щодо надання Києву додаткових систем ППО Patriot. Тим не менш, передавання однієї з чотирьох батарей Швеції зробить значну погалину у її власному захисті, сказав Джонсон.

"Безумовно, є речі, які ми можемо робити простіше, швидше та з меншим впливом на наші власні можливості, ніж система Patriot. Це обмежений ресурс", — сказав Джонсон.

Швеція не має спільного кордону з Росією. Незважаючи на це, її членство в НАТО є життєво важливим для оборони альянсу в регіоні Балтійського моря. У потенційному конфлікті з Росією війська НАТО та обладнання, що підсилює прифронтові держави, перетинатимуть територію Швеції, її військово-морський флот матиме вирішальне значення для забезпечення морських перевезень, а контроль над островом Готланд буде необхідним для домінування в небі над регіоном.

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"Ми прийшли з епохи, коли вважалося, що у нас дуже мало грошей, але багато часу. Зараз у нас значно більше грошей, але у нас менше часу, тому що ми дуже стурбовані тим, що Росія відновиться і стане військовою загрозою для всього альянсу", — сказав Джонсон.

У цьому ключі забезпечення України є невідкладним завданням, а Швеція має додаткове значення через оборонну промисловість, яка перевершує її вагу.

"Немає іншої 10-мільйонної країни у світі, яка б могла проектувати та будувати винищувачі, підводні човни, артилерійські системи та бойові машини піхоти. Це є для нас перевагою також у наших прагненнях підтримати Україну", — сказав Джонсон.

Ця галузь включає вітчизняних виробників зброї, таких як Saab AB , а також компанії з іноземною власністю, такі як BAE Systems Hagglunds AB, яка виробляє броньовану бойову машину CV-90, і фінсько-норвезький виробник артилерійських боєприпасів Nammo AS, який випускає 155 снаряди міліметрового калібру, яких вкрай потребує Україна.

Джонсон сказав, що уряд планує потроїти виробництво артилерійських боєприпасів протягом наступних кількох років і що він розгляне потенційні нормативні зміни, які можуть сприяти нарощуванню потужностей.

"Існує підвищене усвідомлення виклику та підвищене відчуття невідкладності. Однак я очікую, що ефект від масштабування буде більшим у 2025 і 2026 роках", – сказав міністр оборони Швеції.

"Це виклик, який зараз відчувається по всій Європі, що ми маємо базу оборонної промисловості, сформовану для ситуації мирного часу. Зараз ми піддаємося війні на виснаження, яка насправді є війною складів, і тому ми нарощуємо виробництво та забезпечуємо швидке зростання", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче контролювати Балтійське море. Для цього йому необхідно досягти контролю над острівом Готланд. Тому Швеція нині озброює острів для забезпечення його охорони.

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