У Швеції пояснили, що потрібно для введення миротворців в Україну

Низка європейських країн вже непублічно працює над планом введення миротворчих сил в Україну.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що перед тим, як вводити миротворчий контингент в Україну, необхідно мати чіткі гарантії його захисту у разі нападу.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

“Це легше сказати, аніж зробити”, – наголосив він.

Крістерссон також прокоментував слова президента США щодо необхідності Європи взяти відповідальність після потенційної мирної угоди між Україною та Росією.

“Немає можливості просто залишити наслідки угоди країнам Європейського Союзу. Але, звичайно, я не виключаю, що угода потребуватиме захисту і з боку ЄС”, – додав він.

За даними Associated Press (AP), група європейських країн вже таємно розробляє план введення миротворчих військ в Україну. Їхня мета – допомогти забезпечити дотримання умов будь-якого майбутнього мирного врегулювання з Росією.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет підкреслив, що європейські миротворці не повинні бути частиною місії НАТО.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що не виключає можливості відправки американських військових в Україну, якщо Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантуватиме довгострокову незалежність України.

Нагадаємо, Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею відправлення миротворців до України в разі припинення вогню. Однак Німеччина та низка інших держав виступають проти.

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