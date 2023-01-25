У Швеції прокоментували незадоволення Туреччини щодо членства в НАТО

Про це в ефірі телеканалу СВС заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білстрьом, - пише Укрінформ.

“Основу заявки Швеції та Фінляндії на членство у НАТО викладено у тристоронньому меморандумі, підписаному під час саміту Альянсу у Мадриді минулого року. У ньому містяться певні питання, з якими нам треба розібратися, й протягом минулих місяців ми це послідовно робили. Тепер ми знаходимося дуже близько до моменту, коли настане час турецькому парламенту розпочати процес ратифікації”, - зауважив Білстрьом.

Він вважає, що Швеції та Фінляндії обов’язково треба виконати висловлені у меморандумі зобов’язання, але в рамках конституції, законодавства та принципу верховенства права.

“Будь-які інші вимоги поза межами цих рамок виконати буде неможливо. Турецькому уряду це пояснили дуже чітко”, - додав міністр.

Але він не став прогнозувати, коли його країна набуде статусу повноправного члена НАТО.

“Ми працюємо над цим так швидко, як взагалі можливо”, - резюмував очільник шведського МЗС.

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Незадоволення Туреччини через ситуацію в Швеції.

Нагадаємо, що Анкара викликала посла Швеції Стаффана Херрстрома через дії курдської організації Стокгольмі. Під час акції біля мерії було "повішено" опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

А ось прилюдне спалення Корану у Стокгольмі спровокувало загострення між Туреччиною і Швецією. Біля посольства Туреччини ультраправий політик підпалив примірник священної книги мусульман без перешкод зі сторони місцевої поліції. У відповідь у Стамбулі спалили прапор Швеції.

Тому очільник Туреччини Ердоган відмовив Швеції у допомозі щодо вступу в НАТО.

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