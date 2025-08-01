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У Швеції назвали неочікувану вимогу для вступу України до ЄС
Швеція закликає Україну узаконити одностатеві партнерства для подальшої євроінтеграції.
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна повинна врегулювати одностатеві партнерства в межах євроінтеграції та надати ЛГБТК-спільноті повний правовий захист.
Про це він повідомив у Instagram.
«Сьогодні я прийняв українських ветеранів ЛГБТК-спільноти та RFSL у Sagerska. Ризикуючи своїм життям на передовій та беручи участь в опорі іншими способами, ці українці допомагають захищати Україну. Але вони також є живим втіленням тих свободних цінностей, за які бореться Україна», — наголосив Крістерссон.
Міністр Швеції нагадав, що сьогодні одностатеві пари не можуть укласти шлюб або зареєструвати партнерство в Україні.
«Повний правовий захист прав усіх меншин, включаючи ЛГБТК-спільноту, є для нас важливою частиною наближення України до ЄС, і ми це підтримуємо. Як сильний прихильник України, Швеція буде ретельно стежити за виконанням цього», — додав Крістерссон.
Нагадаємо, американця Дерека Гаффмана, який навесні 2025 року переїхав із сім’єю до Росії, аби вберегти дітей від «ЛГБТ-пропаганди» на Заході, мобілізували до російської армії та відправили воювати проти України.
46-річний громадянин США, прагнучи пришвидшити отримання російського паспорта, уклав контракт з Міноборони РФ, розраховуючи на тилову посаду. Однак замість цього його кинули на передову як «гарматне м’ясо».