ЛГБТ / © Unsplash

Реклама

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Україна повинна врегулювати одностатеві партнерства в межах євроінтеграції та надати ЛГБТК-спільноті повний правовий захист.

Про це він повідомив у Instagram.

«Сьогодні я прийняв українських ветеранів ЛГБТК-спільноти та RFSL у Sagerska. Ризикуючи своїм життям на передовій та беручи участь в опорі іншими способами, ці українці допомагають захищати Україну. Але вони також є живим втіленням тих свободних цінностей, за які бореться Україна», — наголосив Крістерссон.

Реклама

Міністр Швеції нагадав, що сьогодні одностатеві пари не можуть укласти шлюб або зареєструвати партнерство в Україні.

«Повний правовий захист прав усіх меншин, включаючи ЛГБТК-спільноту, є для нас важливою частиною наближення України до ЄС, і ми це підтримуємо. Як сильний прихильник України, Швеція буде ретельно стежити за виконанням цього», — додав Крістерссон.

Нагадаємо, американця Дерека Гаффмана, який навесні 2025 року переїхав із сім’єю до Росії, аби вберегти дітей від «ЛГБТ-пропаганди» на Заході, мобілізували до російської армії та відправили воювати проти України.

46-річний громадянин США, прагнучи пришвидшити отримання російського паспорта, уклав контракт з Міноборони РФ, розраховуючи на тилову посаду. Однак замість цього його кинули на передову як «гарматне м’ясо».

Реклама