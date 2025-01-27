У Сі Цзіньпіна може з'явитися наступник: Bloomberg оцінив, хто очолить Китай

Нещодавні кадрові призначення на ключові керівні посади в Китаї, які здійснив лідер Сі Цзіньпін, можуть свідчити про підготовку наступника. Ним, вважають експерти, може стати один із молодих чиновників, які народилися у 1970-х роках.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією видання, понад 20% управлінських позицій у КНР найближчим часом буде оновлено. На ці пости прийдуть представники нового покоління.

"Цього року уряд президента Сі Цзіньпіна має намір здійснити низку перестановок, які дадуть змогу вперше побачити молоде покоління посадовців, які мають стати наступними вищими лідерами країни», – йдеться у публікації.

Аналітики вважають, що до 2030-х років ці молоді лідери досягнуть віку близько 60 років – піку кар'єри для китайських держслужбовців.

"Чим довше Сі Цзіньпін залишається при владі, тим більша ймовірність, що його майбутній наступник буде серед представників покоління після сімдесятих", - вважає Ніл Томас із Центру аналізу Китаю в Інституті політики азійського суспільства.

Серед потенційних кандидатів на роль наступника Сі Цзіньпіна Bloomberg особливо виділяє Лю Цзе. Він - наймолодший губернатор в Китаї. Очолює багату прибережну провінцію Чжецзян. Втім, експерти не виключають і інший сценарій.

"Також можливо, що Сі порушить більше норм і збереже своїх близьких союзників при владі набагато довше за традиційний пенсійний вік, відкривши нову еру політики старих людей у ​​Пекіні", - висловився Ніл Томас.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Китай зможе допомогти зупинити війну РФ проти України. Очільник Білого дому похвалився, що у нього завжди були хороші відносини з китайським колегою Сі Цзіньпіном.

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