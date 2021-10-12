У Сімферополі затримали два десятка кримських татар, які прийшли підтримати земляків

У Сімферополі затримали два десятка кримських татар, які прийшли підтримати земляків

Карантинні обмеження дозволяють російській поліції перетворити затримання в конвеєр.

У Сімферополі "поліція" затримала півтора десятка кримських татар, які прийшли до будівлі суду підтримати земляків, де повинні були розглянути апеляційні скарги на вирок у справі "Червоногвардійської групи Хізб ут-Тахрір". А потім затримала ще п'ятьох біля райвідділу, куди кримські татари зібралися підтримати затриманих біля суду.

Про це пишуть "ґрати".

Зауважимо, що партія Хізб ут-Тахрір заборонена і визнана терористичною в Росії рішенням Верховного суду в 2003 році, але діє вільно в Україні і більшості європейських країн. Всі обвинувачені цій справі заперечують причетність до терористичної діяльності.

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А карантинні обмеження дозволяють російській поліції перетворити затримання в конвеєр.

Наприклад, під час затримань деяким кримським татарам, в тому числі тим, хто пред'являв паспорта, вони говорили, що затримують для встановлення особи в райвідділі. Іншим пояснювали, що зібралися порушують адміністративну статтю про карантинні заходи через епідемію COVID-19.

Люди не випустили до вечора.

Зрештою, вже до півночі "поліцейські" сказали адвокатам, що відпустять всіх, крім координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова і активіста Решата Параламова.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розцінює чергові обшуки і затримання в окупованому Криму як реакцію РФ на початок роботи "Кримської платформи" і вимагає звільнити незаконно затриманих.

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