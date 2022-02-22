У Сирії визнали рішення Москви про фейкову незалежність ОРДЛО

У Сирії визнали рішення Москви про фейкову незалежність ОРДЛО

Сирійська влада заявила, що готова співпрацювати з бойовиками "ЛДНР".

Сирійський режим на чолі з Башаром Ассадом визнав "незалежність" окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це повідомили у МЗС країни.

Крім того, сирійська влада солідарна з "ЛДНР" і готова співпрацювати з визнаними Росією бойовиками на Донбасі.

Раніше президент Нікарагуа Даніель Ортега привітав рішення російського президента Володимира Путіна визнати незалежність окремих районів Луганської та Донецької областей, пише Teletica. "Це рішення, ухвалене президентом Путіним, відкриває можливість того, що ця ситуація не матиме серйозного результату", - сказав Ортега.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

22 лютого голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков заявив, що "ЛНР" та "ДНР" будуть визнані у межах усієї території Донецької та Луганської областей.

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