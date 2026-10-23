У скандалі між Україною та Південною Кореєю — новий виток: Сеул пішов на ще один крок

Південна Корея іде на нові кроки / © Reuters

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Міжнародне агентство допомоги Південної Кореї вирішило повернути одного з двох своїх співробітників з Києва з міркувань безпеки. Протягом останніх тижнів Київ зазнає дедалі більших атак російських безпілотників та ракет.

Про це пише Reuters.

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Південна Корея також опинилася втягнутою в дипломатичний конфлікт з Україною та відкликала свого посла після звинувачень у порушенні угоди про конфіденційність щодо передачі двох захоплених північнокорейських солдатів Сеулу.

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Рішення Корейського агентства міжнародного співробітництва про репатріацію співробітника гуманітарної організації було прийнято після наради з питань безпеки.

Воно посилалося на чиновника агентства, який не згадував про суперечку щодо військовополонених. Інший співробітник залишиться в Києві.

Що відомо про конфлікт Сеула та Києва

У вересні президент України Володимир Зеленський заявив на Генеральній Асамблеї ООН, що Україна відправила до Південної Кореї двох північнокорейських солдатів, яких ЗСУ взяли в полон під час боїв на Курщині в січні 2025 року. Тоді Сеул образився на Зеленського.

Південнокорейська сторона звинуватила Київ у порушенні таємної угоди про конфіденційність, яку, за даними ЗМІ, ініціювала сама Україна через побоювання внутрішньої критики за відмову від обміну цих полонених на українських військових.

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Адміністрація президента Південної Кореї та голова МЗС Чо Хьон заявили, що одностороннє розголошення інформації підриває довіру між країнами, а отримані від глави МЗС України Андрія Сибіги вибачення є недостатніми. У зв’язку з цим Сеул вимагає офіційних пояснень і розглядає можливість вжиття рішучих заходів у відповідь.

Згодом Південна Корея ухвалила рішення відкликати свого посла. Водночас офіційний представник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Пак Ду Сун заявив, що Сеул надалі підтримуватиме Україну «як відповідальний член міжнародної спільноти», а суперечку з Києвом розглядатиме окремо від питань допомоги.

Південна Корея вимагає від України визнати наявність домовленості про конфіденційність та публічно вибачитися. Українська сторона заперечує це. Крім того, Сеул іде на нові кроки та відкликає частину дипломатів з України.

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