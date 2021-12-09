У "Слузі народу" повідомили, що наступного тижня можуть відбутися позачергові засідання Ради

У "Слузі народу" повідомили, що наступного тижня можуть відбутися позачергові засідання Ради

Качура не уточнив, які саме питання у ці дні планують розглянути народні обранці.

Наступний пленарний тиждень Ради цього року – останній і, аби встигнути розглянути усі законопроєкти, нардепи можуть зібратися на позачергові засідання 14 і 16 грудня.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Для більш продуктивного завершення політичного сезону у вівторок/четвер, можливо, буде призначено додаткові позачергові засідання", - написав нардеп.

Нагадаємо, раніше народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

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