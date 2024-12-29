Реальність на місцях вказує на те, що нібито Україні доведеться відмовитися від частини своїх земель.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в ефірі дискусійної програми V politike, повідомляє TASR.

Каліняка висловився про те, що, мовляв, в інтересах Словаччини, аби війна негайно закінчилася, а між двома сторонами, які воюють, встановилося перемир'я з подальшими мирними переговорами. За його словами, важливим є те, якої форми набуде післявоєнна Україна.

"Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон з Російською Федерацією. Не можна сперечатися, хто тут агресор, тому що Росія перейшла всі межі, правила і порушила міжнародне право, але необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок", - висловився Каліняк.

Нагадаємо, тиждень тому прем'єр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся у Москві з господарем Кремля Володимиром Путіним. Словацький політик наголосив, що його зустріч була відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського щодо припинення "будь-якого транзиту газу" через Україну та санкцій проти ядерної програми РФ.

Крім того, диктатор Володимир Путін висловив думку, що Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів, бо, мовляв, займає "нейтральну позицію" щодо війни. Втім, Україна нагадала Братиславі про Формулу миру.

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