У Словаччині пригрозили не постачати Україні електроенергію: у чому причина

Роберт Фіцо / © Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України через ситуацію з транзитом російської нафти нафтопроводом «Дружба».

Про це повідомляє Aktuality.sk.

Приводом для такої реакції стала інформація про нібито завершення ремонту нафтопроводу «Дружба», яким Словаччина забезпечується російською сировиною, але, на думку політика, українська сторона не бажає відновлювати транзит нафти через свою територію.

«Якщо Зеленському здається, що це не має жодної цінності, що це йому не потрібно, то ми можемо ухвалити рішення і відмовитися від співробітництва в галузі постачання електроенергії», — заявив політик.

Роберт Фіцо додав, що має намір обговорити це питання з Єврокомісією, оскільки попередні спроби Словаччини та Угорщини налагодити постачання через Хорватію завершилися відмовою Загреба з міркувань солідарності з Києвом.

Зі свого боку енергетичний експерт Володимир Омельченко заявив для «РБК-Україна», що вважає погрози словацького прем’єра неправомірними. Словаччина підпорядковується правилам ЄС і не може самостійно перекрити міждержавні перетоки електроенергії.

На думку експерта, ситуація довкола «Дружби» є спланованою акцією Москви для підтримки лояльних до неї європейських лідерів і створення труднощів для української енергосистеми.

«Це гібридна спецоперація Росії, яка має на меті зберегти на посаді Орбана та створити великі труднощі для імпорту електричної енергії до України, тому що це критичний імпорт», — наголосив Омельченко.

У Брюсселі підтвердили, що тримають ситуацію на контролі. Представниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен повідомила, що Євросоюз перебуває в постійному контакті з Києвом щодо стану нафтопроводу. Вона підкреслила, що Угорщина і Словаччина мають 90-денні резервні запаси палива, тому негайної загрози їхній безпеці немає. Крім того, виконавча влада ЄС готова задіяти координаційну групу для пошуку альтернативних шляхів постачання нафти в разі потреби.

Що відомо про нафтопровід «Дружба»

Нагадаємо, 27 січня російські війська здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» в місті Броди Львівської області.

Це ураження не є першим випадком атаки на об’єкти української нафтотранспортної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано обирає цілями об’єкти нафтотранспортної системи України.

В Угорщині заявили, що не експортуватимуть до України дизельне пальне, доки не відновиться транспортування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба».

Раніше ми писали, що Єврокомісія вимагає від України чіткого графіку ремонту нафтопроводу, пошкодженого на початку року внаслідок російської атаки. Йдеться про ділянку магістралі «Дружба», якою транспортується російська нафта до країн ЄС.