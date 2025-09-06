ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Час на прочитання
1 хв

У Словаччині розкритикували Фіцо за мовчання щодо агресії РФ

Словацька опозиція заявила, що премʼєр Роберт Фіцо під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським не наважився засудити агресію Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Роберт Фіцо

Роберт Фіцо / © Facebook Роберта Фіцо

Голова словацької опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» розкритикував премʼєра Роберта Фіцо за його позицію під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Про це заявив член президії «Прогресивної Словаччини» Іван Корчок у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Корчок зазначив, що сам факт переговорів між Фіцо та Зеленським є позитивним.

«Словаччині шкодить ігнорування президента сусідньої країни, яка захищається від російської агресії», — сказав він.

Втім політик наголосив, що премʼєр продемонстрував слабкість, оскільки навіть поруч із Зеленським не засудив дії Москви.

«Але навіть поруч із президентом Зеленським він не знайшов у собі сміливості чітко засудити російську агресію та підтримати територіальну цілісність України. Ганьба і слабкість», — заявив Корчок.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спростував чутки про те, що диктатор Путін у Китаї переконував його влаштувати енергетичну блокаду України.

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримуватиме вступ України до Євросоюзу і не залишиться осторонь наближення миру та гарантування безпеки.

Дата публікації
