У Словаччині розкритикували Фіцо за мовчання щодо агресії РФ
Словацька опозиція заявила, що премʼєр Роберт Фіцо під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським не наважився засудити агресію Росії.
Голова словацької опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» розкритикував премʼєра Роберта Фіцо за його позицію під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.
Про це заявив член президії «Прогресивної Словаччини» Іван Корчок у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.
Корчок зазначив, що сам факт переговорів між Фіцо та Зеленським є позитивним.
«Словаччині шкодить ігнорування президента сусідньої країни, яка захищається від російської агресії», — сказав він.
Втім політик наголосив, що премʼєр продемонстрував слабкість, оскільки навіть поруч із Зеленським не засудив дії Москви.
«Але навіть поруч із президентом Зеленським він не знайшов у собі сміливості чітко засудити російську агресію та підтримати територіальну цілісність України. Ганьба і слабкість», — заявив Корчок.
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спростував чутки про те, що диктатор Путін у Китаї переконував його влаштувати енергетичну блокаду України.
Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський заявив, що Словаччина підтримуватиме вступ України до Євросоюзу і не залишиться осторонь наближення миру та гарантування безпеки.