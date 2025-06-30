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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Словаччині заявили, що Росії треба пробачити: Сибіга відреагував

Бланар вважає, що Росії можна "пробачити все що сталось". Київ не згодний з цією заявою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. / © Facebook/Міністерство закордонних справ України

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга засудив заяву словацького колеги Юрая Бланара про те, що, мовляв, Захід має "пробачити" Росії.

Про це очільник МЗС України написав у Мережі Х.

Сибіга наголосив, що "почуття безкарності Росії є корінною причиною її злочинів".

"Наївно очікувати, що злочинець перестане скоювати злочини, якщо його пробачать, а не покарають. Росія вдарить і по іншій щоці", - заявив український міністр.

За словами Сибіги, ті, "хто не втратив нікого у цій війні, на мають права робити такі заяви".

Заява Бланара

Очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що розв’язання війни неможливе без діалогу з Росією, і закликав до пошуку шляхів співпраці з Москвою. Він також додав, що західні країни мають знайти спосіб співпраці з Росією, і “може, навіть пробачити все, що сталося”.

“Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією”, – сказав глава МЗС Словаччини.

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