- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 984
- Час на прочитання
- 1 хв
У Словаччині зробили скандальну заяву про вступ України до НАТО і ЄС
Також керівник Міноборони Словаччини вважає, що ЄС не повинен втручатися у спільну оборону.
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк висловився про те, мовляв, Україна ніколи не приєднається до НАТО, а також матиме проблеми з євроінтеграцією.
Про це він заявив в інтерв’ю інформаційному агентству Словацької Республіки TASR.
Окрім того, політик розкритикував Коаліції охочих. Адже, на його думку, вона не зробила нічого суттєвого.
«Вона відрядила якихось солдатів? Ні, не відрядила. Звичайно, що ні», — заявив Каліняк.
Міністр також скептично оцінив ідею створення спільної європейської армії, назвавши її елементом федералізації Європейського Союзу.
«Або ми в НАТО і тоді така армія нам не потрібна, або ми в Європі», — заявив він.
За словами словацького міністра оборони, начебто Євросоюз не повинен втручатися у спільну оборону. Командувати нею має Північноатлантичний альянс, адже два командування не можуть забезпечити оборону.
Також Каліняк заявив, мовляв, Україна, за його оцінкою, мала можливість завершити війну ще 2022-го.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, до партії якої входить Робер Каліняк, також неодноразово зухвало висловлювався про вступ України до ЄС. Зокрема, членство Києва в ЄС до 1 січня 2027 року він вважає «абсолютно неможливим». Окрім того, Фіцо назвав Україну «чорною дірою, через яку зникають мільярди євро».