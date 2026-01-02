ТСН у соціальних мережах

У Словаччині зробили скандальну заяву про вступ України до НАТО і ЄС

Також керівник Міноборони Словаччини вважає, що ЄС не повинен втручатися у спільну оборону.

Олена Капнік
Роберт Каліняк

Роберт Каліняк / © Associated Press

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк висловився про те, мовляв, Україна ніколи не приєднається до НАТО, а також матиме проблеми з євроінтеграцією.

Про це він заявив в інтерв’ю інформаційному агентству Словацької Республіки TASR.

Окрім того, політик розкритикував Коаліції охочих. Адже, на його думку, вона не зробила нічого суттєвого.

«Вона відрядила якихось солдатів? Ні, не відрядила. Звичайно, що ні», — заявив Каліняк.

Міністр також скептично оцінив ідею створення спільної європейської армії, назвавши її елементом федералізації Європейського Союзу.

«Або ми в НАТО і тоді така армія нам не потрібна, або ми в Європі», — заявив він.

За словами словацького міністра оборони, начебто Євросоюз не повинен втручатися у спільну оборону. Командувати нею має Північноатлантичний альянс, адже два командування не можуть забезпечити оборону.

Також Каліняк заявив, мовляв, Україна, за його оцінкою, мала можливість завершити війну ще 2022-го.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, до партії якої входить Робер Каліняк, також неодноразово зухвало висловлювався про вступ України до ЄС. Зокрема, членство Києва в ЄС до 1 січня 2027 року він вважає «абсолютно неможливим». Окрім того, Фіцо назвав Україну «чорною дірою, через яку зникають мільярди євро».

