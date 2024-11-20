У Словенії під час візиту Зеленської чоловік влаштував провокацію, вигукнувши "Росія переможе": подробиці

Під час візиту першої леді Олени Зеленської до Національної та університетської бібліотеки в Любляні 19 листопада чоловік влаштував провокацію, вигукуючи проросійські гасла.

Про це повідомляє видання 24UR.

Олену Зеленську до Словенії запросив чоловік президентки країни, Алеш Мусар.

Перша леді України приїхала до Національної та університетської бібліотеки в Любляні, щоб передати книги українських авторів. Проте біля будівлі стався інцидент: чоловік вигукнув англійською: "Зупиніть війну якомога раніше!"

Перша леді відповіла на це: "Гаразд, ну то зупиніть". Коли вона продовжила свій шлях, чоловік вигукнув: "Росія переможе, ви знаєте це".

Як повідомили в управлінні поліції Любляни, на місці події правоохоронці встановили особу чоловіка.

"На місці події поліціянти встановили особу чоловіка. Інцидент нікому не загрожував. Поліція була поінформована про протест і вжила певних оперативних заходів у зв'язку з цим", – розповіли в управлінні поліції Любляни.

Ще до приїзду Зеленської до Словенії проросійські активісти через соцмережі закликали до протесту проти неї біля факультету соціальних наук Люблінського університету, де вона мала виступати. Однак після оголошення протесту її виступ було скасовано.

Інцидент також прокоментував прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, підкресливши, що "така поведінка є неприйнятною у сучасному суспільстві".

Нагадаємо, Олега Зеленська на зустрічі з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар постала у штанному костюмі трендового кольору бургунді. У вбранні схожого відтінку була і пані Мусар.