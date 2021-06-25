У "Слузі народу" анонсували позачергові засідання Ради: коли і що розглядатимуть

У "Слузі народу" анонсували позачергові засідання Ради: коли і що розглядатимуть

Нардепи наступного тижня працюватимуть в посиленому режимі.

Верховна Рада наступного тижня може зібратися на два позачергових засідання. Відбудуться вони 29 червня і 1 липня, на яких нардепи планують ухвалити кілька важливих, термінових законопроєктів.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, на позачерговому засіданні 29 червня депутати розглянуть законопроєкт про національний опір, суміжний з ним проєкт закону про збільшення чисельності ЗСУ, а також законопроєкт про критичну інфраструктуру.

Крім того, у другому читанні парламентарі планують проголосувати за документ, який повертає "чорнобильські" пільги.

"До кінця сесії залишилося два пленарні тижні, під час яких Верховна Рада буде працювати у посиленому режимі. У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо ухвалити кілька важливих, термінових законопроєктів", - сказав Корнієнко.

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Уже в четвер, 1 липня, нардепи планують розглянути законопроєкт про "Велику реставрацію", а також ініціативу про реформу державної архітектурно-будівельної інспекції та пакет законопроєктів щодо олігархів.

"Це базовий закон про статус олігархів, який почне процес деолігархізації та допоможе Україні позбутися їх впливу на політику і медіапростір. Крім того, це і так званий законопроєкт про наповнення бюджету. Він, зокрема, стосується податку на руду, змін в адмініструванні податків", - додав Корнієнко.

Як повідомлялося, 4 червня президент доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроєкти щодо деолігархізації. Також Зеленський заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо народні депутати не ухвалять відповідний законопроєкт, намагатимуться змінити його положення або відтермінувати його ухвалення.

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