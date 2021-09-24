У "Слузі народу" анонсували відставки в уряді, у 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери

У "Слузі народу" анонсували відставки в уряді, у 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери

Про відставки в уряді медіа говорять вже кілька місяців.

Найближчим часом можуть бути змінені лідери 3 – 4 міністерств. Про які саме міністерства йдеться - не уточнюється.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі на "24 каналі".

"Є плани в кількох міністерствах. У 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери", – заявила Кравчук.

Водночас вона не назвала прізвища цих міністрів, пояснивши тим, що розголос погано впливає на роботу.

"Не можу назвати прізвища. Я знаю їх, але не хотіла б анонсувати... Арахамія (очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - Ред.) правильно каже, що як тільки звучать якісь прізвища – у людини з'являються проблеми у роботі", - зауважила Кравчук.

Нагадаємо:

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в уряді планують здійснити ротацію "трьох-чотирьох міністрів" . Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився.

. Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився. Також Арахамія спростував чутки про можливу відставку очільника МВС Дениса Монастирського, якого призначили лише у липні.

Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів, чи може змінити Разумкова на посаді спікера парламенту.

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