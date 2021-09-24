У "Слузі народу" анонсували відставки в уряді, у 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери

Про відставки в уряді медіа говорять вже кілька місяців.
Найближчим часом можуть бути змінені лідери 3 – 4 міністерств. Про які саме міністерства йдеться - не уточнюється.
Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі на "24 каналі".
"Є плани в кількох міністерствах. У 3 – 4 відомствах можуть бути змінені лідери", – заявила Кравчук.
Водночас вона не назвала прізвища цих міністрів, пояснивши тим, що розголос погано впливає на роботу.
"Не можу назвати прізвища. Я знаю їх, але не хотіла б анонсувати... Арахамія (очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія - Ред.) правильно каже, що як тільки звучать якісь прізвища – у людини з'являються проблеми у роботі", - зауважила Кравчук.
Нагадаємо:
- Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що в уряді планують здійснити ротацію "трьох-чотирьох міністрів". Називати імена міністрів, яких хочуть відправити у відставку, політик відмовився.
- Також Арахамія спростував чутки про можливу відставку очільника МВС Дениса Монастирського, якого призначили лише у липні.
- Раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів, чи може змінити Разумкова на посаді спікера парламенту.