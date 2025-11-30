У "Слузі народу" готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака

Верховна Рада України / © Associated Press

У понеділок, 1 грудня, відбудеться зустріч парламентської фракції «Слуга народу» з Кабміном, на якій будуть обговорювати бюджетні та кадрові питання.

Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, після звільнення Андрія Єрмака з посади очільника ОП загальна атмосфера у «Слузі народу» стала позитивніша.

«Всі розуміють, що якісь зміни таки будуть. Плюс ми ж розуміємо всією країною, не тільки фракцією, який іміджевий удар був по країні, як сприймається в міжнародному суспільстві Україна і керівництво України після плівок Міндіча», — сказав нардеп.

Камельчук зазначив, що перші сигнали про якісь зміни можна буде зрозуміти із завтрашньої зустрічі між фракцією і Кабміном, де будуть обговорюватися бюджетні та кадрові питання.

Нардеп також зауважив, що важливо буде почути реакцію голів комітетів, які піднімають важливі соціальні та військові питання.

«Якщо вони скажуть, що блокування тих питань, які довго не розглядалися з якихось незрозумілих причин, припинилося, можна говорити про потеплішення і більшу суб’єктність Верховної Ради», — пояснив він.

Нагадаємо, на думку політолога Володимира Фесенка, відставка Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента стала не просто гучною кадровою зміною, а «міні-революцією» у системі управління, яку вибудував Володимир Зеленський.