У "Слузі народу" назвали порядок денний Ради "нелегітимним" й запропонували інший варіант

"Слуга народу" пропонує, щоб Данило Гетманцев вів завтрішнє засідання, під час якого розглядатися питання про відставку Разумкова.

Фракція "Слуги народу" заявила, що вважає нинішній порядок денний Верховної Ради, розміщений на сайті парламенту нелегітимний, бо спікер так і не зібрав погоджувальну раду для його ухвалення.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram.

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"Наша фракція вважає, що заява голови ВР про необхідність трьох днів для технічної підготовки засідання Погоджувальної ради, є просто затягуванням часу. За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження", - написала вона.

Палійчук каже, що йдеться про питання, які не потребують внесення до порядку денного. За її словами, це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо.

"Ці питання також є важливі, оскільки громади на місцях чекають на ці рішення парламенту вже досить довго", - наголосила речниця "Слуги народу".

Палійчук додала, що також сьогодні, 6 жовтня, розглянуть питання, хто вестиме засідання 7 жовтня, коли буде розглядатися питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР.

"Ми пропонуємо, щоб це був депутат нашої фракції Данило Гетманцев", - додала вона.

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