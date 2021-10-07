У "Слузі народу" повідомили, кого із нардепів делегують на нових голову Ради і його заступника

У "Слузі народу" повідомили, кого із нардепів делегують на нових голову Ради і його заступника

Рішення ухвалили нардепи під час засідання фракції.

Після відставки Дмитра Разумкова фракція політичної партії "Слуги народу" вирішила делегувати на посаду голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. На посаду віцеспікера ухвалено рішення делегувати Олександра Корнієнка.

Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

"Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду першого заступника голови парламенту прийнято рішення делегувати голови партії" Слуга народу" Олександра Корнієнко", - зазначила вона.

Читайте також:

Новини України: Разумкова відкликали з посади голови парламенту – як відбувалося голосування

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання