У "Слузі народу" повідомили, кого із нардепів делегують на нових голову Ради і його заступника

Рішення ухвалили нардепи під час засідання фракції.
Після відставки Дмитра Разумкова фракція політичної партії "Слуги народу" вирішила делегувати на посаду голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. На посаду віцеспікера ухвалено рішення делегувати Олександра Корнієнка.
Про це повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.
"Фракція політичної партії "Слуга Народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту. Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук. На посаду першого заступника голови парламенту прийнято рішення делегувати голови партії" Слуга народу" Олександра Корнієнко", - зазначила вона.
Читайте також:
- Більше не спікер: Рада звільнила Разумкова з посади голови парламенту
- "На пенсію не збираюся": Разумков розповів про свої плани після відставки з посади голови Ради
- Перша політична криза Зеленського: тактично виграв президент, Разумкова відправлять у відставку