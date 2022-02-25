У "Слузі народу" пояснили, чому Зеленський звернувся до Путіна щодо перемовин

Так, ввели нові санкції проти Росії. Але цього замало. Ми захищаємо свою країну наодинці, наголошує Шуляк.
На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись. Але для всіх очевидно – треба негайно закінчувати війну. Тому президент серед усього іншого пропонує і переговори.
Про це повідомила очільниця партії Олена Шуляк.
"На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись. Захід може це зробити. Закрити небо – у них є така сила. Відключити Росію від SWIFTу. Ввести нафтове ембарго проти Росії і зупинити російський експорт. Але Захід цього не робить. Ми це Росії не пробачимо. Але для всіх очевидно – треба негайно закінчувати війну. Тому президент серед усього іншого пропонує і переговори", - зазначила вона.
Також голова політсили зауважила, що ЗСУ працюють дуже добре. "Враховуючи масштаб вторгнення і атаки з двох країн – вже зроблено дуже багато, щоб зупинити ворога. План Росії на перші дні вторгнення однозначно провалився. Тому вони такі жорстокі з цивільною інфраструктурою і мирними людьми", - сказала Олена Шуляк.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.