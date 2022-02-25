У "Слузі народу" пояснили, чому Зеленський звернувся до Путіна щодо перемовин

Так, ввели нові санкції проти Росії. Але цього замало. Ми захищаємо свою країну наодинці, наголошує Шуляк.

На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись. Але для всіх очевидно – треба негайно закінчувати війну. Тому президент серед усього іншого пропонує і переговори.

Про це повідомила очільниця партії Олена Шуляк.

"На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли би змусити Росію зупинитись. Захід може це зробити. Закрити небо – у них є така сила. Відключити Росію від SWIFTу. Ввести нафтове ембарго проти Росії і зупинити російський експорт. Але Захід цього не робить. Ми це Росії не пробачимо. Але для всіх очевидно – треба негайно закінчувати війну. Тому президент серед усього іншого пропонує і переговори", - зазначила вона.

Також голова політсили зауважила, що ЗСУ працюють дуже добре. "Враховуючи масштаб вторгнення і атаки з двох країн – вже зроблено дуже багато, щоб зупинити ворога. План Росії на перші дні вторгнення однозначно провалився. Тому вони такі жорстокі з цивільною інфраструктурою і мирними людьми", - сказала Олена Шуляк.