У «Слузі Народу» пояснили причини часткового обмеження даних про енергосистему

Як повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, за даними розвідки, ці дані могли використовуватися ворогом для планування і вибору часу для своїх злочинних атак на енергетичну інфраструктуру України.

«Це рішення ніяк не впливає на конкуренцію чи прозорість ринку. Всі виробники, трейдери та споживачі, які беруть участь в торгах, мають доступ до закритої платформи, де публікуються всі необхідні дані. Тобто для учасників ринку, які забезпечують конкуренцію, абсолютно нічого не змінилося. Це рішення ухвалено виключно в інтересах споживачів, щоб обмежити доступ росії до аналізу стану нашої енергосистеми практично в режимі реального часу. Наш ворог міг в будь-яку годину доби бачити обсяг попиту і пропозиції на енергоринку, тим самим розуміти, в якому стані знаходиться система і що нашим спеціалістам вдалося відновити і повернути в роботу після масованих атак. Це потрібно було виправляти і тому рішення є абсолютно правильним», – зазначив Нагорняк.

Він наголосив, що цей крок є тимчасовим і вимушеним, спрямованим на захист енергетичної безпеки України у воєнний час.