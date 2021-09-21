У "Слузі народу" прокоментували чутки про Трускавець-2: буде велика нарада за участю Зеленського

У "Слузі народу" прокоментували чутки про Трускавець-2: буде велика нарада за участю Зеленського

За словами речниці фракції, це буде не партійний з‘їзд чи навчання, а робоча нарада.

У "Слузі народу" прокоментували інформацію, поширену ЗМІ, про повторне навчання депутатів фракції у Трускавці. Фракція збереться на велике засідання, яке, ймовірно, відбудеться наступного тижня.

Про це розповіла речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Фракція дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та президента України Володимира Зеленського", — сказала Палійчук.

Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Як варіант — одна із областей на заході України. За словами Палійчук, це буде не партійний з‘їзд чи навчання, а робоча нарада.

Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест.

Нагадаємо, в липні 2019 року обрані нардепи від "Слуги народу" провели тижневий курс навчання в Трускавці, яке обійшлося у понад 10 млн грн. Для проживання нардепи обрали найдорожчі готелі "Ріксос" та "Женева".

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