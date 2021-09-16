У "Слузі народу" пропонують обмежити права українців, які отримали паспорт РФ

Українським громадянам з російськими паспортами можуть заборонити обіймати державні посади, обирати і бути обраними.
У разі легалізації подвійного громадянства в Україні українським громадянам з паспортами РФ можуть обмежити виборче право, а також можливість займати державні посади.
З такою пропозицією виступив нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі Апостроф TV.
За його словами, поки триває гібридна війна з Росією, а частина українських територій окупована, українські громадяни з російськими паспортами позбавляються права обіймати державні посади, обирати і бути обраними. Дунда додав, що близько 2 млн українців отримали паспорти Росії.
Як приклад, нардеп навів Латвію, де в 1990-х заборонили членам Комуністичної партії обиратися до органів влади.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами Батьківщини, хоча нині це "складне питання".
- Прем'єр Денис Шмигаль підтримав ідею запровадження подвійного громадянства в Україні і заявив, що це ознака цивілізованих країн.
- РНБО доручила Кабміну розробити законопроєкт щодо подвійного громадянства. За словами Олексія Данілова, питання подвійного громадянства є вкрай важливим для держави.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в Україні невдовзі можуть дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС. Водночас буде встановлено низку обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.