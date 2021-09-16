У "Слузі народу" пропонують обмежити права українців, які отримали паспорт РФ

У "Слузі народу" пропонують обмежити права українців, які отримали паспорт РФ

Українським громадянам з російськими паспортами можуть заборонити обіймати державні посади, обирати і бути обраними.

У разі легалізації подвійного громадянства в Україні українським громадянам з паспортами РФ можуть обмежити виборче право, а також можливість займати державні посади.

З такою пропозицією виступив нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі Апостроф TV.

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За його словами, поки триває гібридна війна з Росією, а частина українських територій окупована, українські громадяни з російськими паспортами позбавляються права обіймати державні посади, обирати і бути обраними. Дунда додав, що близько 2 млн українців отримали паспорти Росії.

Як приклад, нардеп навів Латвію, де в 1990-х заборонили членам Комуністичної партії обиратися до органів влади.

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