У "Слузі народу" відреагували на затримання ще одного свого депутата на хабарі та скликають партійні збори

У "Слузі народу" відреагували на затримання ще одного свого депутата на хабарі та скликають партійні збори

Депутата Київради Владислава Трубіцина звинувачують в отриманні понад 1,2 млн грн хабаря.

Київська міська організація політичної партії “Слуга народу” збереться на позачергову партійну конференцію, на якій розглянуть “інцидент” із затриманням депутата Київської міської ради від цієї політичної сили Владислава Трубіцина.

Про це повідомила у середу, 9 лютого, голова партії Олена Шуляк.

У своїй заяві лідерка “Слуги народу” наголосила, що в партії очікують на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами.

“Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів, а відповідно і адвокатів дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний”, - зазначила вона.

Також Олена Шуляк підкреслила, що політична відповідальність для Владислава Трубіцина може настати швидше, ніж кримінальна. Вона повідомила про скликання позачергової конференції Київської міської організації політичної партії “Слуга народу” “для розгляду цього інциденту і ухвалення відповідних рішень по відношенню до Владислава Трубіцина”.

Як раніше поінформували в НАБУ, депутат разом зі спільниками, серед яких був директор одного з комунальних підприємств столиці, вимагали гроші у компаній за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

За свої "послуги" учасники злочинної схеми вимагали 1,39 млн гривень на рік. Їх викрили під час передачі більшої частини цієї суми — 1,26 млн грн.

Нагадаємо, раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Кузьміних, якого НАБУ викрило на отриманні хабаря у понад пів мільйона гривень, попросив тимчасово виключити його з фракції.

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