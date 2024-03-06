У "Слузі народу" висловились про вибори під час війни: "Не прихильник фантастичних сценаріїв"

Нардеп Безгін наголосив, що не бачить жодних підстав вважати президента нелегітимним після 21 травня.

Поки війна в Україні не закінчиться, виборів у державі не буде. Зокрема, у "Слузі народу" не бачать для цього "жодних підстав".

Про це член фракції "Слуга народу", голова парламентського підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін розповів у інтерв’ю УНІАН.

Нардеп переконаний, що нових виборів не варто чекати, допоки не закінчиться війна РФ проти України.

"Поки війна не завершиться, виборів не буде. Навесні 2023 року усі переконували, особливо політологічна тусовка, що восени точно будуть вибори. Я кажу – не буде. Потім казали: навесні 2024 точно будуть вибори. Ні. Тепер всі будуть казати про осінь 2024 року?" – висловився Безгін.

"Я не прихильник фантастичних сценаріїв. А реальність така, що на фронті ситуація важка. Про які вибори говорити? Не бачу для цього жодних підстав", – додав народний обранець.

За його словами, "деякі політичні проєкти, щоб якось тримати свою мережу, накручують, що вибори будуть", і наполягають на підготовці до них. Безгін порадив таким політикам зайнятися чимось іншим, "бо не на часі".

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"Об’єктивно, якщо ми кажемо навіть про осінь 2025 року, про строкові місцеві вибори, то ми технологічно не готові їх проводити", – додав член фракції "Слуга народу".

Зауважимо, відповідно до рішення Конституційного суду від 2014 року, офіційний строк повноважень президента України становить п’ять років. Однак у Конституції є три статті щодо президентських повноважень. Безгін зазначив, що одна з них заперечує закиди про "нелегітимність" Зеленського як президента.

"Мій ключовий аргумент – це стаття 102, яка визначає, гарантом чого є президент – Конституції, державного ладу та територіальної цілісності України. Вважати когось нелегітимним, як це намагаються вкинути, абсолютно беззмістовно", – висловився нардеп.

"Я не бачу жодних підстав вважати президента нелегітимним після 21 травня", – наголосив він.

Нагадаємо, в ЦВК вважають, що не існує жодних проблем із легітимністю Зеленського на посаді президента після 20 травня. На думку комісії, він має виконувати свої повноваження до вступу на посаду свого наступника. А вибори мають бути проведені протягом 30 днів після завершення воєнного стану.

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